Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам проекта «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь станет членом жюри на шоу «Ледниковый период». Помимо неё, в судейскую коллегию третьего эпизода проекта войдут Татьяна Навка, Лянка Грыу, Ксения Алфёрова и Виктор Васильев. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. До этого чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съёмки второго выпуска телепроекта.

Также Татьяна Тарасова заявляла, что планирует работать на этапе Гран‑при России, который состоится в Москве 22–23 октября.