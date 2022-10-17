Медведева — о Милохине: он фигачит одинарный риттбергер

Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своём партнёре по шоу «Ледниковый период» — тиктокере Дане Милохине.
Журналист: «Ребята, вы классные, и мы уже ждём от Дани аксель!»
Евгения Медведева: «А ты знаешь, какой он риттбергер одинарный фигачит?» (В этот момент Милохин, находившийся на льду в коньках, демонстрирует одинарный риттбергер, на что получает одобрение от Жени: «Молодец, надрессировали!») — цитирует Медведеву Sport24.
Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» команду Ильи Авербуха представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Евгения Медведева/Даня Милохин, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев. В команде Александра Жулина будут Оксана Домнина/Марат Башаров, Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко/Александр Энберт, Алла Михеева/Иван Букин, Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников.
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