Медведева — о Милохине: он фигачит одинарный риттбергер

Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своём партнёре по шоу «Ледниковый период» — тиктокере Дане Милохине.



Журналист: «Ребята, вы классные, и мы уже ждём от Дани аксель!»



Евгения Медведева: «А ты знаешь, какой он риттбергер одинарный фигачит?» (В этот момент Милохин, находившийся на льду в коньках, демонстрирует одинарный риттбергер, на что получает одобрение от Жени: «Молодец, надрессировали!») — цитирует Медведеву Sport24.

Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» команду Ильи Авербуха представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Евгения Медведева/Даня Милохин, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев. В команде Александра Жулина будут Оксана Домнина/Марат Башаров, Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко/Александр Энберт, Алла Михеева/Иван Букин, Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников.