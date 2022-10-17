Авербух не считает несправедливым, что на «ЛП» опытные пары соревнуются с новыми

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал то, что на проекте «Ледниковый период» уже скатанные пары соревнуются с новыми.
«Я думаю, что все находятся примерно в одних условиях. Многие уже скатанные, но это все очень относительно. Я не вижу здесь того, что что-то несправедливо», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Второй год подряд на проекте фигуристка Евгения Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным, Татьяна Тотьмянина с актёром Иваном Колесниковым.
Напомним, что Татьяна Тарасова вернётся в состав жюри на шоу «Ледниковый период» после болезни Помимо неё, в судейскую коллегию третьего эпизода проекта войдут Татьяна Навка, Лянка Грыу, Ксения Алфёрова и Виктор Васильев.
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