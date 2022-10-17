Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух оценил работу олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в роли ведущих телепроекта «Ледниковый период».

«Я считаю, девчонки просто великолепно справляются. Мне нравится, что они очень дружат и за кулисами, с ними и Женя Медведева, они все поддерживают друг друга. Алина уже уверенная, много вела проектов, поэтому у неё уже есть уровень. То, какими семимильными шагами ворвалась в проект Аня Щербакова… У неё действительно поставлена речь, она прямо у неё льётся. Она и импровизирует. Надо отдать должное, что Аня практически все вопросы задаёт от себя. Я думаю, у неё большой потенциал в ведении программ», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.