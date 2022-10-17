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Алина Загитова показала яркий образ для «Ледникового периода»

Алина Загитова показала яркий образ для «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова показала новый образ для ведения шоу «Ледниковый период». Загитова предстанет перед зрителями в блестящем платье с пайетками и с воздушной укладкой.

Напомним, Загитова ведёт телепроект в паре с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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