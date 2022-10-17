Медведева и Милохин прокомментировали своё выступление на «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин прокомментировали своё выступление на шоу «Ледниковый период».
Загитова: «Ребят, вы полностью передали атмосферу фильма и это хорошая заявка на ремейк. Я думаю, что у многих поклонников возникнет вопрос, что у Дани с ногами».
Милохин: «С ногами — что-то натерлось. Натерлась не кожа, а какая-то мышца».
Медведева: «Мы с тобой хорошо знаем, что это такое, у него на связке шишечка появляется от нагрузки. Мы очень много катаемся, так что это признак настоящего профессионализма фигуриста. Добро пожаловать!»
Загитова: «Даня, ты стал настоящим профессионалом, это видно. Все заметили, что чуть-чуть на поддержке Женя своим прессом попыталась спасти. Что там произошло у вас?»
Медведева: «Пресс у меня не очень видно. Чуть-чуть пошатнулись. Это лёд, это поддержки, такое случается, иногда даже заметно. Сегодня чуть-чуть заметили, но ничего страшного», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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