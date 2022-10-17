Погорилая: Валиева показала программу, тыкнув всем в лицо: «Вот что вы со мной сделали»

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, высказалась о новой произвольной программе Камилы Валиевой.
Постановка посвящена допинг-скандалу, на фоне которого Валиева выступала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Тогда стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.
«Думаю, что если бы Камила не захотела поднимать эту тему, она бы её и не катала. Я считаю, что Камила в этом плане очень сильный человек. Немногие бы смогли пережить это и не закончить со спортом, а она ещё и показала эту программу, тыкнув всем в лицо: «Вот что вы со мной сделали». Она очень сильный спортсмен, сильный человек, хотя и очень юная девушка», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с фигуристкой Анной Погорилой читайте завтра, 18 октября, в 8:00 на «Чемпионате».
- 17 октября 2022
-
22:29
-
22:00
-
21:00
-
20:54
-
18:59
-
17:46
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:27
-
16:39
-
15:13
-
15:06
-
14:23
-
12:25
-
08:53
-
08:13
- 16 октября 2022
-
18:11
-
17:48
-
17:19
-
14:35
-
14:23
- 15 октября 2022
-
20:14
-
18:07
-
11:59
-
10:17
- 14 октября 2022
-
19:18
-
18:33
-
13:42
-
12:21
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
10:51
-
09:05