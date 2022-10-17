Погорилая: Валиева показала программу, тыкнув всем в лицо: «Вот что вы со мной сделали»

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, высказалась о новой произвольной программе Камилы Валиевой.

Постановка посвящена допинг-скандалу, на фоне которого Валиева выступала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Тогда стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Думаю, что если бы Камила не захотела поднимать эту тему, она бы её и не катала. Я считаю, что Камила в этом плане очень сильный человек. Немногие бы смогли пережить это и не закончить со спортом, а она ещё и показала эту программу, тыкнув всем в лицо: «Вот что вы со мной сделали». Она очень сильный спортсмен, сильный человек, хотя и очень юная девушка», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с фигуристкой Анной Погорилой читайте завтра, 18 октября, в 8:00 на «Чемпионате».