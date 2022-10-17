Бывший советский фигурист, выступавший в танцах на льду, ныне американский тренер Игорь Шпильбанд исключён из списка тренеров сборной России по фигурному катанию. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Министерства спорта РФ.

Шпильбанд на протяжении двух лет работал с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место. После Олимпийских игр пара начала тренироваться у Алексея Килякова.

Также тренерами и специалистами, больше не работающими с российской сборной, являются Сергей Воронов, Светлана Ляпина и Никита Мозер.