Погорилая: я не хотела быть тренером. Это не очень благодарная профессия

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о своём отношении к тренерской работе.
«На самом деле, я не хотела быть тренером. Я даже своему тренеру говорила, что это не очень благодарная профессия. По сути, ты вкладываешь всё в спортсмена, а он этого не понимает и не ценит. Я тоже этого не понимала. Всё равно ты обижаешься на тренера, что он ругается, что он заставляет. А у ребёнка должно сложиться понимание, что это всё для того, чтобы был результат. Часто дети этого не понимают, как и я не понимала. Я у мамы спрашивала: «Почему она на меня так ругается? На остальных она не так сильно ругается». Это всё ради результата. Если тренер на тебя ругается, значит, ты ему не безразличен. Я поэтому и не хотела быть тренером, потому что, чтобы был результат, ты всё равно должен быть жёстким.
Пройдя сама все эти этапы, я не хотела причинять того же детям. Но, с другой стороны, я понимаю, что я хотя бы бывший спортсмен, который прошёл это и всё знает. Я жёсткий тренер, очень требовательный. Если я прихожу, значит, нужно работать на максимум. Если это не на максимум, значит, это не работа», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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