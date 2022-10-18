Погорилая рассказала, какие две женские программы ей запомнились с контрольных прокатов
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24-летняя российская фигуристка Анна Погорилая назвала, чьи контрольные прокаты из женских программ на предстоящий сезон ей запомнились больше всего.
«На удивление мне очень понравилась Лиза Туктамышева — её короткая программа. Конечно, произвольная программа Камилы Валиевой, потому что она трогает за душу, сразу нахлынули воспоминания с Олимпиады. Наверное, это то, что вспоминается сразу», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, Погорилая является бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, а также серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов и бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2016/2017.
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