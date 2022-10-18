Погорилая ответила, способно ли российское фигурное катание выжить в условиях изоляции

24-летняя российская фигуристка Анна Погорилая ответила на вопрос, способно ли российское фигурное катание выжить в условиях изоляции.



«Думаю, что да. У нас наступил переломный момент сейчас, его нужно просто пережить. Я думаю, что всё нормализуется в ближайшие несколько лет. Сейчас появилось столько спонсоров, хорошие призовые. Отчаиваться нечего, будем ждать. Конечно, жалко девочек, которые должны были сейчас выступать во взрослых. И что будет через пару лет с ними — непонятно. Смогут они это всё пережить или нет. Но в любом случае у нас настолько фигурное катание сейчас популярно, что, я думаю, вопросов с мотивацией не будет. Главное пережить это», – сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.