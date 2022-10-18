Погорилая ответила, способно ли российское фигурное катание выжить в условиях изоляции
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24-летняя российская фигуристка Анна Погорилая ответила на вопрос, способно ли российское фигурное катание выжить в условиях изоляции.
«Думаю, что да. У нас наступил переломный момент сейчас, его нужно просто пережить. Я думаю, что всё нормализуется в ближайшие несколько лет. Сейчас появилось столько спонсоров, хорошие призовые. Отчаиваться нечего, будем ждать. Конечно, жалко девочек, которые должны были сейчас выступать во взрослых. И что будет через пару лет с ними — непонятно. Смогут они это всё пережить или нет. Но в любом случае у нас настолько фигурное катание сейчас популярно, что, я думаю, вопросов с мотивацией не будет. Главное пережить это», – сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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