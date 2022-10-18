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Татьяна Тарасова объяснила, почему не поставила максимум Марату Башарову за номер на «ЛП»

Татьяна Тарасова объяснила, почему не поставила максимум Марату Башарову за номер на «ЛП»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского актёра Марата Башарова и чемпионки мира 2009 года в танцах на льду Оксаны Домниной в третьем выпуске очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Башаров выступил в образе неумелой оперной певицы, а Домнина сыграла мужчину-пианиста, который аккомпанирует артистке.

«Мне на 6,0 ничего в этом выступлении не показалось. Номер был неплохой. Сегодня не было таких выдающихся номеров, как обычно бывает. Не знаю почему. Бывает, что номером просто восхищаешься. А сегодня всё скромно идёт», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Газета.ру».

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