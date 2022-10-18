«Это было логично, учитывая её отношения с Кондратюком». Погорилая — о переходе Трусовой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, прокомментировала решение серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой уйти из группы Этери Тутберидзе и перейти к Светлане Соколовской в ЦСКА.

«Думаю, это было логично, учитывая её отношения с Марком Кондратюком. Пойдёт ли это на пользу, не знаю, Саша уже не первый раз делает непонятный переход, честно говоря. Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и её интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень её вывела всё-таки Этери Тутберидзе», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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