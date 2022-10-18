В ФФККР объяснили, почему на этапах Гран-при России не будет показательных выступлений

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, почему на этапах Гран-при России не будет показательных выступлений.

«Показательных выступлений не предусмотрено из-за плотного графика соревнований. Этапы проходят каждую неделю и включают в себя старты как среди юниоров, так и среди взрослых», — приводит слова представителя ФФККР «РИА Новости Спорт».

В календаре серии Гран-при России предусмотрены шесть этапов, первый пройдёт в Москве в ближайшие выходные. Помимо этого, запланирован ещё один этап в Москве, а также по одному в Сочи, Казани, Самаре и Перми.

Напомним, в настоящий момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

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