В ФФККР объяснили, почему на этапах Гран-при России не будет показательных выступлений
Поделиться
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, почему на этапах Гран-при России не будет показательных выступлений.
«Показательных выступлений не предусмотрено из-за плотного графика соревнований. Этапы проходят каждую неделю и включают в себя старты как среди юниоров, так и среди взрослых», — приводит слова представителя ФФККР «РИА Новости Спорт».
В календаре серии Гран-при России предусмотрены шесть этапов, первый пройдёт в Москве в ближайшие выходные. Помимо этого, запланирован ещё один этап в Москве, а также по одному в Сочи, Казани, Самаре и Перми.
Напомним, в настоящий момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
16:46
-
12:31
-
10:02
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:27
-
08:10
-
07:50
-
07:29
- 17 октября 2022
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:00
-
20:54
-
18:59
-
17:46
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:27
-
16:39
-
15:13
-
15:06
-
14:23
-
12:25
-
08:53
-
08:13
- 16 октября 2022
-
18:11
-
17:48
-
17:19
-
14:35
-
14:23
- 15 октября 2022
-
20:14
Партнерский контент