Загитова и Щербакова показали свои образы в четвёртом выпуске «Ледникового периода»

Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании Алина Загитова и Анна Щербакова показали свои образы для записи четвёртого выпуска телепроекта «Ледниковый период». Обе фигуристки опубликовали видео в своих телеграм-каналах.
Алина показала, как её готовят к съёмкам.
«Продолжаем снимать «Ледниковый период». Второй заходик. Меня готовят. Как вам образ?» — говорит Загитова.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
В «кружочке» Анны, снятом у льда, также можно увидеть актрису Елизавету Арзамасову, которая участвует в проекте в дуэте с двукратным олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.
«Мы тут работаем работу. Снимаем «Ледниковый». Удачных нам съёмок», — говорит Щербакова.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.
Загитова уже третий год ведёт «Ледниковый период». В её обязанности входит задавать вопросы участникам. В этом сезоне Алина работает с группой Александра Жулина. Анна дебютирует в проекте и работает с группой Ильи Авербуха.
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