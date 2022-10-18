Загитова и Щербакова показали свои образы в четвёртом выпуске «Ледникового периода»

Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании Алина Загитова и Анна Щербакова показали свои образы для записи четвёртого выпуска телепроекта «Ледниковый период». Обе фигуристки опубликовали видео в своих телеграм-каналах.

Алина показала, как её готовят к съёмкам.

«Продолжаем снимать «Ледниковый период». Второй заходик. Меня готовят. Как вам образ?» — говорит Загитова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

В «кружочке» Анны, снятом у льда, также можно увидеть актрису Елизавету Арзамасову, которая участвует в проекте в дуэте с двукратным олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.

«Мы тут работаем работу. Снимаем «Ледниковый». Удачных нам съёмок», — говорит Щербакова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Загитова уже третий год ведёт «Ледниковый период». В её обязанности входит задавать вопросы участникам. В этом сезоне Алина работает с группой Александра Жулина. Анна дебютирует в проекте и работает с группой Ильи Авербуха.