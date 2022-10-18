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«Ну скока можна». Медведева — о появлении в СМИ фото её поцелуя с Милохиным

«Ну скока можна». Медведева — о появлении в СМИ фото её поцелуя с Милохиным
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на публикацию в СМИ своего поцелуя с партнёром по телепроекту «Ледниковый период» блогером Даней Милохиным.

Снимок с записи нового выпуска ледового шоу опубликовал телеграм-канал Super.ru. Медведева и Милохин поцеловались во время номера.

«Опять они со своим этим самым. Ну скока можна», — прокомментировала публикацию Медведева в своём телеграм-канале.

Медведева и Милохин второй год подряд принимают участие в «Ледниковом периоде», катаясь друг с другом. Год назад они регулярно целовались и взяли приз зрительских симпатий. После проекта молодые люди отрицали, что состоят в отношениях.

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