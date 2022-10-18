Туктамышева показала атмосферные снимки с берега Финского залива

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала снимки с побережья Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга.

На лаконичных атмосферных снимках спортсменка, одетая в чёрную кофту и джинсы, радуется осеннему солнечному дню.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«Забралась на камни и радуюсь», — подписала снимки Туктамышева.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

На этапах Гран-при России Туктамышева выступит в ноябре. 11–13 ноября ученица Алексея Мишина стартует на четвёртом этапе в Москве, а 25–27 ноября – на шестом этапе в Перми.

Гран-при России начнётся 21–23 октября в Москве. На первом этапе из кандидатов в сборную России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева и Софья Акатьева.