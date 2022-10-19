Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова показала фото с Татьяной Навкой

Татьяна Тарасова показала фото с Татьяной Навкой
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке она изображена вместе с олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду Татьяной Навкой. Фотография сделана в рамках съёмок телепроекта «Ледниковый период», в котором Тарасова и Навка заседают в жюри.

«С Таней. Четвёртый съёмочный день. Ледниковый период», — подписала фотографию Татьяна Тарасова.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Съёмки очередного сезона телешоу «Ледниковый период» стартовали ранее в октябре. В прошлом сезоне победителями стали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар и российский актёр Фёдор Федотов.

«Пусть засунет своё мнение в одно место!» За что Ягудин и Тарасова ополчились на Плющенко? «Пусть засунет своё мнение в одно место!» За что Ягудин и Тарасова ополчились на Плющенко?

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022