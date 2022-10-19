Татьяна Тарасова показала фото с Татьяной Навкой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке она изображена вместе с олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду Татьяной Навкой. Фотография сделана в рамках съёмок телепроекта «Ледниковый период», в котором Тарасова и Навка заседают в жюри.
«С Таней. Четвёртый съёмочный день. Ледниковый период», — подписала фотографию Татьяна Тарасова.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
Съёмки очередного сезона телешоу «Ледниковый период» стартовали ранее в октябре. В прошлом сезоне победителями стали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар и российский актёр Фёдор Федотов.
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