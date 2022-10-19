«Кожа просто высохла». Елизавета Туктамышева показала, как сейчас выглядит

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка посетовала, что в условиях осени её кожа просто высохла, и приложила соответствующее фото.
«У спортсменов время на себя — это примерно 15 минут после душа после тренировки. У меня по осени кожа просто высохла. Включили отопление, плюс ветер и холод. Девчонки, у кого так же?» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
На этапах Гран-при России Туктамышева выступит в ноябре. 11-13 ноября ученица Алексея Мишина стартует на четвёртом этапе в Москве, а 25-27 ноября – на шестом этапе в Перми.
Гран-при России начнётся 21-23 октября в Москве. На первом этапе из кандидатов в сборную России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева и Софья Акатьева.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
- 19 октября 2022
-
09:01
-
08:27
-
08:12
-
07:37
-
00:26
- 18 октября 2022
-
23:36
-
19:35
-
17:55
-
16:46
-
12:31
-
10:02
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:27
-
08:10
-
07:50
-
07:29
- 17 октября 2022
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:00
-
20:54
-
18:59
-
17:46
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:27
-
16:39
-
15:13
-
15:06
-
14:23
-
12:25