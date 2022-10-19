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«Кожа просто высохла». Елизавета Туктамышева показала, как сейчас выглядит

«Кожа просто высохла». Елизавета Туктамышева показала, как сейчас выглядит
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка посетовала, что в условиях осени её кожа просто высохла, и приложила соответствующее фото.

«У спортсменов время на себя — это примерно 15 минут после душа после тренировки. У меня по осени кожа просто высохла. Включили отопление, плюс ветер и холод. Девчонки, у кого так же?» — подписала она снимок.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

На этапах Гран-при России Туктамышева выступит в ноябре. 11-13 ноября ученица Алексея Мишина стартует на четвёртом этапе в Москве, а 25-27 ноября – на шестом этапе в Перми.

Гран-при России начнётся 21-23 октября в Москве. На первом этапе из кандидатов в сборную России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева и Софья Акатьева.

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