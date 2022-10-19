Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко приняла участие в стильной фотосессии. Она перепостила соответствующие снимки в своих социальных сетях. На фотографиях она предстала в одежде в чёрных тонах.
Фото: tatianaoynus
Фото: tatianaoynus
Фото: tatianaoynus
Ранее сообщалось, что Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. Однако в июле стало известно, что Канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.
Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
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