Алина Загитова выложила яркое фото с Костомаровым и Ильиных с «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном на съёмках телешоу «Ледниковый период», Загитова изображена с олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду Романом Костомаровым, чемпионкой Олимпиады-2014 в командных соревнованиях фигуристов Еленой Ильиных и российским актёром Егором Бероевым. Загитова является одной из ведущих «Ледникового периода»; Костомаров, Ильиных и Бероев выступают в шоу.
Фото: из личного архива алины загитовой
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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