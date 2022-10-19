Даня Милохин рассказал, как общается с Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде»
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Российский тиктокер Даня Милохин рассказал, как взаимодействует с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой на съёмках телепроекта «Ледниковый период». Милохин выступает в паре с Медведевой.
«Женька меня поддерживает в любом случае: если я хочу уйти, она скажет: «Уйдём вместе». Если я скажу: «Остаёмся» — «остаёмся вместе». В общем, мы — единая команда», — приводит его слова Sport24.
Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин уже выступали в паре в прошлом сезоне «Ледникового периода». Тогда они заняли третье место в шоу. Победу одержали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.
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