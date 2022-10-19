«Думал, ей лет 15». Даня Милохин — об Анне Щербаковой, которая ведёт «Ледниковый период»
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Российский тиктокер Даня Милохин поделился мнением об олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой, которая является одной из ведущих телепроекта «Ледниковый период». Щербакова ведёт передачу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным и чемпионкой Олимпиады-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой.
«Аня… Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15 — а ей 18! Это удивительно. Аня очень красивая, спортивная, умеет говорить», — приводит слова Милохина Sport24.
Напомним, в прошлом сезоне «Ледникового периода» Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняли третье место.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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