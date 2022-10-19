Татьяна Тарасова отреагировала на слова Дмитрия Губерниева об Алине Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова известного комментатора Дмитрия Губерниева об олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании российской фигуристке Алине Загитовой. Ранее Губерниев, оценивая работу Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», высказал мнение, что Алине необходимо прибавлять в мастерстве.
«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила её прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», — приводит слова Татьяны Тарасовой Legalbet.
Ранее Загитова выложила яркое фото с Романом Костомаровым и Еленой Ильиных с «Ледникового периода».
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