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Татьяна Тарасова отреагировала на слова Дмитрия Губерниева об Алине Загитовой

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Дмитрия Губерниева об Алине Загитовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова известного комментатора Дмитрия Губерниева об олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании российской фигуристке Алине Загитовой. Ранее Губерниев, оценивая работу Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», высказал мнение, что Алине необходимо прибавлять в мастерстве.

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила её прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», — приводит слова Татьяны Тарасовой Legalbet.

Ранее Загитова выложила яркое фото с Романом Костомаровым и Еленой Ильиных с «Ледникового периода».

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