Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова — о санкциях МОК: с какой стати нам сейчас разрешат выступать?

Татьяна Тарасова — о санкциях МОК: с какой стати нам сейчас разрешат выступать?
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«В большинстве своём это будет и на следующий год. Вы думали, что сейчас? С какой стати нам разрешат сейчас выступать хотя бы под нейтральным флагом?» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее мнением о текущей ситуации с отстранением российских спортсменов поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Новость по теме
Президент ОКР: мнение за отмену санкций против России звучит всё громче

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022