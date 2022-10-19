Татьяна Тарасова — о санкциях МОК: с какой стати нам сейчас разрешат выступать?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«В большинстве своём это будет и на следующий год. Вы думали, что сейчас? С какой стати нам разрешат сейчас выступать хотя бы под нейтральным флагом?» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее мнением о текущей ситуации с отстранением российских спортсменов поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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