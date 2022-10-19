Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга по состоянию здоровья
Поделиться
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. Об этом рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой. Турнир пройдёт 20-21 октября.
На этапах Гран-при России Туктамышева выступит в ноябре. 11-13 ноября ученица Алексея Мишина стартует на четвёртом этапе в Москве, а 25-27 ноября – на шестом этапе в Перми.
Гран-при России начнётся 21-23 октября в Москве. На первом этапе из кандидатов в сборную России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева и Софья Акатьева.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:36
-
13:32
-
13:27
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:27
-
08:12
-
07:37
-
00:26
- 18 октября 2022
-
23:36
-
19:35
-
17:55
-
16:46
-
12:31
-
10:02
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:27
-
08:10
-
07:50
-
07:29
- 17 октября 2022
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:00
-
20:54
-
18:59
-
17:46
-
17:34
Партнерский контент