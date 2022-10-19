Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. Об этом рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой. Турнир пройдёт 20-21 октября.

На этапах Гран-при России Туктамышева выступит в ноябре. 11-13 ноября ученица Алексея Мишина стартует на четвёртом этапе в Москве, а 25-27 ноября – на шестом этапе в Перми.



Гран-при России начнётся 21-23 октября в Москве. На первом этапе из кандидатов в сборную России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева и Софья Акатьева.

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