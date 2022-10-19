Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лайшев — о продлении санкций МОК: никакого удивления, но лучшие дни придут

Лайшев — о продлении санкций МОК: никакого удивления, но лучшие дни придут
Комментарии

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Никакого удивления новое заявление Баха не вызывает. Мы сейчас должны быть вместе со своей страной и на внутренних соревнованиях оттачивать своё мастерство, потому что лучшие дни обязательно придут», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее мнением о текущей ситуации с отстранением российских спортсменов поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Новость по теме
Президент ОКР: мнение за отмену санкций против России звучит всё громче

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022