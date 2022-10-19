В ФФККР ответили, обязаны ли журналисты и бывшие фигуристы следовать Кодексу этики

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина ответила на вопрос, должны ли СМИ и бывшие фигуристы следовать Кодексу этики.

«Журналисты? Нет, не входят. Что касается бывших фигуристов — в этой ситуации можно надеяться только на то, что люди, которые прочтут этот Кодекс, что-то поймут, что-то у них отложится и они будут более сдержаны.

Но мы понимаем, что комментарии людей, которые уже не являются участниками фигурнокатательного сообщества — не в сборной, не тренеры, не специалисты — могут позволить себе более эмоциональные высказывания. В данной ситуации Кодекс этики никаким образом их не касается. Эти вопросы, где идут перечисленные санкции, их никак не коснутся», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики выйдет в подкасте «Ход коньком» на ютуб-канале «Чемпионат.Подкаст» в 18:00.