Пресс-атташе ФФККР: каким образом Кодекс может помешать общению фигуристов с журналистами?

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала пункт из нового Кодекса этики, в котором говорится, что «Спортсмены призваны воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФККР».

«Кодекс этики может помешать общению журналистов с фигуристами? Каким образом? Что там написано в Кодексе про это? Это речь идёт о работе на соревнованиях, она всегда строилась по определённым регламентам и правилам. Спортсмен, когда откатает свою программу, выходит в микст-зону и там имеет возможность общаться с журналистами. Второй момент — для спортсмена главное старт. Общение важно для СМИ, важно для общественности, для фанатов и зрителей, но всё-таки для него первично его выступление, он должен выполнять свою работу.

Когда появляется свободное время — обычно это делалось во время показательных, были специальные реквесты, которые журналисты заполняли, и мы договаривались об интервью. Случалось, что на одного спортсмена попадает 10 реквестов — это физически невозможно, чтобы каждому он выдавал эксклюзив. Вопросы повторяются. Мы проводили эксперимент, когда спортсмен давал интервью нескольким журналистам по отдельности, и после пятого человека он говорил: знаете, мне все эти пять задали одни и те же вопросы. Интервью эксклюзивное по факту, но самом деле об одном и том же.

Ничего не изменилось. Не понимаю, почему такой шум поднялся из-за этого пункта. Вероятно, те люди, которые не бывают на соревнованиях, просто не знают, как это работает, они никогда там не были. Сейчас много виртуальных журналистов, которые пишут новости, где там они их наберут…

Этому сейчас учат на журфаках. Человек не знает, как это устроено — мол, стоит пресс-атташе, и всем кляп в рот. Но прошёл уже турнир Панина-Коломенкина после того, как вышел Кодекс — все молчали? Или не было интервью после этого турнира?» — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».