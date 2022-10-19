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Ермолина объяснила, почему журналисты не должны задавать фигуристам гипотетические вопросы

Ермолина объяснила, почему журналисты не должны задавать фигуристам гипотетические вопросы
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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина высказалась о гипотетических вопросах к спортсменам, которые не поощряются новым Кодексом этики, принятым ФФККР.

«Очень часто гипотетический вопрос не несёт в себе никакой информации вообще, в нём нет информации, он даёт ответ в сослагательном наклонении, если бы да кабы. К сожалению, уровень современных журналистов… Не хочу так сказать, но нас учили, что новости со словом «может быть» быть не может. Событие либо есть, либо не произошло. А сейчас ответ «а если бы я, и вот это бы» — потом мы видим заметку… Условно говоря: «А хотели ли вы быть римским папой? Да, хотел». И можем прочитать заголовок: «Журанков хочет быть римским папой». Прекрасно», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».

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