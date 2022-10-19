Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала, почему нельзя заранее публиковать списки участников соревнований.

«Мы каждый раз даём согласие на обработку своих персональных данных. Информация, про которую ты говоришь — у федерации, предположим, есть какие-то договорённости с Первым каналом о каких-то передачах, и вы не хотите, чтобы это было вынесено до того, как это появится. Сотрудники должны понимать, что это рассказывать нельзя. Есть договоры, которые вы заключаете с какими-то фирмами, и если распространится информация до того, как договор был подписан, то нанесёт какой-нибудь урон…

Или списки сборной до того, как они опубликованы на сайте. До того, как они не утверждены на сайте Минспорта, как и списки участников соревнований — зачем их публиковать? Были случаи, когда публиковался список, а с человеком может в последний момент на тренировке что-то случиться. Он из этого списка выпадает. И начинались поиски двойного дна, заговора…» — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».