Пресс-атташе ФФККР: если хотите написать в соцсети, подумайте, чем ваше слово обернётся

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина высказалась о рекомендациях по ведению социальных сетей, которые даются в недавно принятом Кодексе этики ФФККР.
Кодекс напоминает фигуристам, что «любая информация, опубликованная в личных социальных сетях, может быть использована в СМИ как мнение спортсмена, его заявление, позиция организации, которую он представляет и прочее».
«Эта рекомендация сейчас настолько актуальна… Если в любой фирме есть уже отделы, которые следят за тем, что пишут сотрудники в своих соцсетях — в зависимости от этого людей принимают или не принимают на работу, могут уволить, расторгнуть контракт. А спортсмены у нас разного возраста. Если вы собираетесь написать что-то в свои соцсети, сначала подумайте, чем ваше слово обернётся», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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