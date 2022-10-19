Ермолина: думаете, тренеры не созваниваются между собой, когда речь идёт о переходе?

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина высказалась о принципах переходов фигуристов от одного тренера к другому, которые регламентируются в недавно принятом Кодексе этики ФФККР.

«Вы думаете, тренеры не созваниваются между собой, когда речь идёт о переходе того или иного спортсмена? Думаю, что созваниваются в большинстве случаев и разговаривают об этом. Другое дело, когда спортсмен уходит или переходит от какого-то тренера, если появился Кодекс этики, если ты воспитанный человек, то должен прислать эсэмэску: «Спасибо, Марьиванна, я от вас ушёл», или не так, что тренер узнал о твоём уходе из прессы…

Есть, во-первых, окно переходов… В данной ситуации, кто кому будет звонить, будет решаться практически. Весь вопрос в том, чтобы тренеры поговорили между собой на эту тему и спортсмен не ушёл. Чтобы тренер не узнал об этом из соцсетей, из прессы, эсэмэской и так далее. Потому что вместо слов благодарности, бессонных дней-ночей 24 на 7 на катке, когда человек тратит свои силы, он не заслуживает того, чтобы ему присылали СМС и сказали: «Спасибо, Марьванна, я от вас ушёл». А ещё лучше, если он накануне, не сообщив ничего, позвонит и скажет: «А вы можете музыку прислать для моих программ?» А утром сказать: «До свидания»», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».