Пресс-атташе ФФККР Ермолина рассказала, как помогала Загитовой общаться с журналистами

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала, как учила будущую олимпийскую чемпионку Алину Загитову давать интервью журналистам.
«Загитова давала интервью — мы же с ней ходили раньше в микст-зону, когда она только начинала, пыталась давать интервью. Бывают вопросы, на которые ты не знаешь, как ответить. Тогда мы всегда говорили: «Алина, если ты не знаешь, как ответить на вопрос, то, чтобы не уйти и не выглядеть некрасиво, можно сказать «Поживём — увидим», «Время покажет» и прочее». Когда она стала сама журналисткой, говорит: «Мне так не нравятся те вопросы с «Поживём — увидим», «Время покажет». Потому что она стала по другую сторону и понимает, что это не даёт тебе полную информацию», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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