Пара из Пермского края Чикмарёва/Янченков выиграла 1-й этап Гран-при России среди юниоров

Фигуристы из Пермского края Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков одержали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы». Чикмарёва и Янченков выиграли как короткую, так и произвольную программы. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько из Санкт-Петербурга, занявшие второе место, отстали от них на 23 балла. Третьими стали ещё одни петербуржцы Майя Шегай и Игорь Шамшуров.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»
Спортивные пары
1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 205,80.
2. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько (Санкт-Петербург) – 182,35.
3. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 178,19.
4. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 173,08.
5. Варвара Смирнова/Алексей Белкин (Москва) – 138,05.
6. Евгения Лоскутова/Андрей Шадерков (Санкт-Петербург) – 134,48.
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