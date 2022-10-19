Пара из Пермского края Чикмарёва/Янченков выиграла 1-й этап Гран-при России среди юниоров

Фигуристы из Пермского края Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков одержали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы». Чикмарёва и Янченков выиграли как короткую, так и произвольную программы. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько из Санкт-Петербурга, занявшие второе место, отстали от них на 23 балла. Третьими стали ещё одни петербуржцы Майя Шегай и Игорь Шамшуров.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»

Спортивные пары

1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 205,80.

2. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько (Санкт-Петербург) – 182,35.

3. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 178,19.

4. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 173,08.

5. Варвара Смирнова/Алексей Белкин (Москва) – 138,05.

6. Евгения Лоскутова/Андрей Шадерков (Санкт-Петербург) – 134,48.