Чемпионы юниорского Гран-при России в парах рассказали, будут ли учить четверные элементы
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Фигуристы из Пермского края Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы». Ближайших преследователей они опередили более чем на 20 баллов.
Янченков: Впечатления положительные. Будем стараться дальше удивлять публику и радовать своих близких.
Чикмарёва: Я считаю, что мы вполне готовы идти в новый сезон, но есть недочёты, будем их исправлять.
Янченков: Цель на сезон — чисто катать и быть стабильными. Собираемся ли учить четверные? Пока изменений в правилах нет, не вижу смысла рисковать здоровьем и Кате, и мне. Они большой форы не дают, такой, чтобы учить их на постоянной основе, поэтому пока не учим.
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