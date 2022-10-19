Чемпионы юниорского Гран-при России в парах рассказали, будут ли учить четверные элементы

Фигуристы из Пермского края Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы». Ближайших преследователей они опередили более чем на 20 баллов.

Янченков: Впечатления положительные. Будем стараться дальше удивлять публику и радовать своих близких.



Чикмарёва: Я считаю, что мы вполне готовы идти в новый сезон, но есть недочёты, будем их исправлять.



Янченков: Цель на сезон — чисто катать и быть стабильными. Собираемся ли учить четверные? Пока изменений в правилах нет, не вижу смысла рисковать здоровьем и Кате, и мне. Они большой форы не дают, такой, чтобы учить их на постоянной основе, поэтому пока не учим.