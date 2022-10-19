Ермолина: Щербакова прекрасно будет справляться с работой на «Ледниковом периоде»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина высказалась о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой в качестве ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Ане Щербаковой не надо ничего подсказывать. Ты всегда был спокоен за неё, потому что, во-первых, она очень внимательно слушала вопросы, на всё очень чётко отвечала и отвечает и прекрасно будет справляться со своей работой на Первом канале в «Ледниковом периоде». Всё же мы разные — один волнуется больше, другой меньше, один может собраться, другой…» — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».