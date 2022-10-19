Алина Загитова заинтриговала стильным образом в накинутом на голое тело чёрном пиджаке

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании 20-летняя российская фигуристка Алина Загитова заинтриговала подписчиков, опубликовав в своём телеграм-канале кадры в стильном сексуальном образе.

Девушка позирует в удлинённом чёрном пиджаке оверсайз, надетом на голое тело. Из-под пиджака видны тёмные неплотные колготки, на ногах Алины ботильоны на высоком каблуке.

Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Спортсменка учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента. Также Алина выступает с показательными номерами в ледовых шоу.