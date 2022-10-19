Софья Титова лидирует на 1-м этапе юниорского Гран-при благодаря каскаду с тройным акселем

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова уверенно выиграла короткую программу в соревнованиях девушек на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы». Залогом успеха стало чистое исполнение каскада тройной аксель – тройной тулуп. Больше никто из соперниц не рискнул включить в прокат элемент ультра-си.
Второе место заняла Любовь Рубцова, тренирующаяся у Алексея Василевского, третьей стала подопечная Ирины Смирновой – Виктория Морозова.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»
Девушки. Короткие программы
1. Софья Титова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 73,23.
2. Любовь Рубцова (Москва, «Армия фигурного катания») – 67,77.
3. Виктория Морозова (Москва, «Армия фигурного катания») – 67,75.
4. Анастасия Марасанова (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 65,23.
5. Лидия Плескачёва (Москва, «Легенда») – 60,54.
6. Виктория Барахтина (Москва, «Конёк Чайковской») – 60,21.
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