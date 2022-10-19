Софья Титова лидирует на 1-м этапе юниорского Гран-при благодаря каскаду с тройным акселем

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова уверенно выиграла короткую программу в соревнованиях девушек на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы». Залогом успеха стало чистое исполнение каскада тройной аксель – тройной тулуп. Больше никто из соперниц не рискнул включить в прокат элемент ультра-си.

Второе место заняла Любовь Рубцова, тренирующаяся у Алексея Василевского, третьей стала подопечная Ирины Смирновой – Виктория Морозова.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»

Девушки. Короткие программы

1. Софья Титова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 73,23.

2. Любовь Рубцова (Москва, «Армия фигурного катания») – 67,77.

3. Виктория Морозова (Москва, «Армия фигурного катания») – 67,75.

4. Анастасия Марасанова (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 65,23.

5. Лидия Плескачёва (Москва, «Легенда») – 60,54.

6. Виктория Барахтина (Москва, «Конёк Чайковской») – 60,21.