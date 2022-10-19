Российский хореограф объяснил, в чём уникальность фигуристки Камилы Валиевой

Работающий в фигурном катании хореограф-постановщик Сергей Комолов объяснил, почему считает олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву лучшей фигуристкой в истории.
16-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Камила — обладательница трёх мировых рекордов (в короткой, произвольной и по сумме двух программ).
«Камила Валиева — лучший фигурист в истории во всех видах, магия в чистом виде, но это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно. Они с Глейхенгаузом накрутили космоса, конечно — нет ни одной пустой секунды.
И ведь она же не маленькая, антропометрически эффектная, но всё делает с корпусом. Ногами владеть не так сложно, можно растянуться, как Саша Коэн, и вперёд. Но Камила — уникальная фигуристка, которая с первой до последней секунды может работать ногами в диапазоне 180 градусов и корпусом в диапазоне 180 градусов. Кто из высоких так умеет, не устаёт, да ещё и сложные элементы делает? Думаю, тут как раз Даниил Глейхенгауз отрывается. Он может ей поставить всё, что только нафантазирует, а она всё сделает», — приводит слова Комолова «РИА Новости Спорт».
- 19 октября 2022
-
23:23
-
22:30
-
20:33
-
20:13
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:25
-
18:01
-
17:35
-
17:18
-
16:45
-
16:20
-
16:12
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:36
-
13:32
-
13:27
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:27
-
08:12
-
07:37
-
00:26
- 18 октября 2022
-
23:36
-
19:35
-
17:55
-
16:46
-
12:31