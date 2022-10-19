Российский хореограф объяснил, в чём уникальность фигуристки Камилы Валиевой

Работающий в фигурном катании хореограф-постановщик Сергей Комолов объяснил, почему считает олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву лучшей фигуристкой в истории.

16-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Камила — обладательница трёх мировых рекордов (в короткой, произвольной и по сумме двух программ).

«Камила Валиева — лучший фигурист в истории во всех видах, магия в чистом виде, но это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно. Они с Глейхенгаузом накрутили космоса, конечно — нет ни одной пустой секунды.

И ведь она же не маленькая, антропометрически эффектная, но всё делает с корпусом. Ногами владеть не так сложно, можно растянуться, как Саша Коэн, и вперёд. Но Камила — уникальная фигуристка, которая с первой до последней секунды может работать ногами в диапазоне 180 градусов и корпусом в диапазоне 180 градусов. Кто из высоких так умеет, не устаёт, да ещё и сложные элементы делает? Думаю, тут как раз Даниил Глейхенгауз отрывается. Он может ей поставить всё, что только нафантазирует, а она всё сделает», — приводит слова Комолова «РИА Новости Спорт».