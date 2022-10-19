Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на 1-м этапе Гран-при России среди юниоров

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов выиграл короткую программу в соревнованиях юношей на первом этапе Гран-при России «Золотой конёк Москвы».

Федотов безошибочно исполнил программу с тройным акселем. Николай Угожаев из Санкт-Петербурга включил в программу тот же контент, но допустил небольшую ошибку при исполнении каскада тройной лутц – тройной тулуп.

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Никита Сарновский допустил неожиданное падение на дорожке и занимает шестое место перед произвольной программой.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»

Юноши. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва, «Хрустальный») – 85,72.

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 80,84.

3. Макар Пузин (Московская область, «Армия фигурного катания») – 77,78.

4. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 77,52.

5. Тимофей Столяренко (Москва, «Легенда») – 77,50.

6. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 77,05.