Победители юниорского Гран-при России объяснили, почему пока не выходят во взрослые

Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, который одержал победу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, рассказал, почему на данный момент не переходит во взрослое катание.



«Хотели набраться ещё большего опыта, чтобы уже в следующем сезоне уверенно выйти во взрослые, чтобы уже быть мастерами в мастерах», – сказала Леонтьева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.



«Чтобы не выглядеть в мастерах как юниоры. На данный момент мы хотим улучшаться к выходу в мастера», – добавил Горелкин.

Ранее в среду, 19 октября, определились победители первого этапа юниорской серии Гран-при России – 2022/2023 по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Ими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, представляющие Пермский край.