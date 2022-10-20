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Победители юниорского Гран-при России объяснили, почему пока не выходят во взрослые

Победители юниорского Гран-при России объяснили, почему пока не выходят во взрослые
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Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, который одержал победу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, рассказал, почему на данный момент не переходит во взрослое катание.

«Хотели набраться ещё большего опыта, чтобы уже в следующем сезоне уверенно выйти во взрослые, чтобы уже быть мастерами в мастерах», – сказала Леонтьева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Чтобы не выглядеть в мастерах как юниоры. На данный момент мы хотим улучшаться к выходу в мастера», – добавил Горелкин.

Ранее в среду, 19 октября, определились победители первого этапа юниорской серии Гран-при России – 2022/2023 по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Ими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, представляющие Пермский край.

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