Леонтьева и Горелкин рассказали, как отреагировали на отстранение российских спортсменов

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые одержали победу в танцах на льду на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, рассказали, как восприняли ситуацию с отстранением россиян от международных турниров.
«Было, конечно, обидно, потому что нам очень понравилось выступать на международных соревнованиях. Из-за определённых обстоятельств мы, получается, один раз смогли выступить на Гран-при в прошлом сезоне. Это было очень круто, мы это запомним надолго», — сказала Леонтьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Были невероятные эмоции. Надеемся, что в будущем нам удастся это испытать снова и таких эмоций будет ещё больше. Но в любом случае мы благодарны федерации за новые соревнования, которые сейчас создали. Это очень мотивирует всех спортсменов работать дальше», — добавил Горелкин.
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