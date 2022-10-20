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«Это очень раздражает». Нэйтан Чен — об отложенном из-за допинг-дела Валиевой награждении

«Это очень раздражает». Нэйтан Чен — об отложенном из-за допинг-дела Валиевой награждении
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Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании Нэйтан Чен заявил, что его раздражает ситуация вокруг отложенного награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде-2022. Напомним, золотые медали завоевала сборная России, а США стали вторыми. Награждение до сих пор не состоялось по той причине, что в составе сборной России выступала одиночница Камила Валиева, чья допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Возможно, это самое сложное — не иметь представления о ситуации. Мы слышим новости, а в них всегда: «Мы понятия не имеем, что происходит». Это очень раздражает», — приводит слова Нэйтана Чена AP.

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Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

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