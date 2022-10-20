Илья Малинин рассказал, планирует ли он включать четверной аксель в свои программы

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, рассказал, планирует ли он включать этот элемент в свои программы.
«Если я продолжу включать его в программы этого сезона, то боюсь, что со временем это станет чем-то обычным. Если бы базовая стоимость элемента стала выше, то появилась бы причина стараться и много работать над этим.
На данный момент мы не совсем понимаем, что с этим делать. Думаю, что это скорее практика, а не попытка включить это в программу для ценности. В последующие годы, когда базовая стоимость будет выше, будет гораздо разумнее использовать его», — приводит слова Малинина NBC Sports.
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