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Золотой конек Москвы. Юниоры: Юноши, произвольная программа
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13-летняя Софья Титова выиграла первый этап Гран-при России среди юниоров

13-летняя Софья Титова выиграла первый этап Гран-при России среди юниоров
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Российская фигуристка-одиночница Софья Титова одержала победу на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. В произвольной программе 13-летняя спортсменка заработала 129,89 балла, сумма по итогам двух прокатов составила 203,12 балла.

Второе место заняла Любовь Рубцова. Замкнула тройку Анастасия Марасанова.

Гран-при России среди юниоров. Первый этап. Девушки
1. Софья Титова – 203,12
2. Любовь Рубцова – 196,67
3. Анастасия Марасанова – 183,77
4. Виктория Барахтина – 180,79
5. Лидия Плескачёва – 180,40
6. Виктория Морозова – 180,10
7. Людмила Фурсова – 171,50
8. Мария Агаева – 166,12
9. Анна Ляшенко – 165,42
10. Алиса Шатохина – 158,67

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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