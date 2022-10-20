13-летняя Софья Титова выиграла первый этап Гран-при России среди юниоров

Российская фигуристка-одиночница Софья Титова одержала победу на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. В произвольной программе 13-летняя спортсменка заработала 129,89 балла, сумма по итогам двух прокатов составила 203,12 балла.

Второе место заняла Любовь Рубцова. Замкнула тройку Анастасия Марасанова.

Гран-при России среди юниоров. Первый этап. Девушки

1. Софья Титова – 203,12

2. Любовь Рубцова – 196,67

3. Анастасия Марасанова – 183,77

4. Виктория Барахтина – 180,79

5. Лидия Плескачёва – 180,40

6. Виктория Морозова – 180,10

7. Людмила Фурсова – 171,50

8. Мария Агаева – 166,12

9. Анна Ляшенко – 165,42

10. Алиса Шатохина – 158,67

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