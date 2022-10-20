Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Федотов выиграл первый этап юниорской серии Гран-при России

Ученик Тутберидзе Федотов выиграл первый этап юниорской серии Гран-при России
Комментарии

Первый этап юниорской серии Гран-при России «Золотой конёк Москвы» завершился соревнованиями юношей. Уверенную победу одержал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Ставший вторым Николай Угожаев из Санкт-Петербурга уступил лидеру более 30 баллов. На третье место благодаря успешному прокату произвольной программы поднялся ещё один петербуржец Семён Соловьёв.

Федотов в произвольной программе исполнил четверные сальхов и тулуп, а также два тройных акселя в каскадах. Угожаев прыгнул «бабочку» вместо четверного тулупа. Отметим, что Никита Сарновский из «Ангелов Плющенко» исполнил четверной тулуп, но сделал «бабочку» вместо сольного тройного акселя.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»
Юноши

1. Арсений Федотов (Москва, «Хрустальный») – 269,83.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 238,66.
3. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 231,39.
4. Тимофей Столяренко (Москва, «Легенда») – 226,71.
5. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 224,95.
6. Макар Пузин (Московская область, «Армия фигурного катания») – 219,24.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022