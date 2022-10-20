Ученик Тутберидзе Федотов выиграл первый этап юниорской серии Гран-при России

Первый этап юниорской серии Гран-при России «Золотой конёк Москвы» завершился соревнованиями юношей. Уверенную победу одержал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Ставший вторым Николай Угожаев из Санкт-Петербурга уступил лидеру более 30 баллов. На третье место благодаря успешному прокату произвольной программы поднялся ещё один петербуржец Семён Соловьёв.
Федотов в произвольной программе исполнил четверные сальхов и тулуп, а также два тройных акселя в каскадах. Угожаев прыгнул «бабочку» вместо четверного тулупа. Отметим, что Никита Сарновский из «Ангелов Плющенко» исполнил четверной тулуп, но сделал «бабочку» вместо сольного тройного акселя.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. «Золотой конёк Москвы»
Юноши
1. Арсений Федотов (Москва, «Хрустальный») – 269,83.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 238,66.
3. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 231,39.
4. Тимофей Столяренко (Москва, «Легенда») – 226,71.
5. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 224,95.
6. Макар Пузин (Московская область, «Армия фигурного катания») – 219,24.
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