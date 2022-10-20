Яна Рудковская: к концу года у Софьи Титовой запланировано два четверных

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о победе фигуристки Софьи Титовой на первом этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.

Титова блестяще исполнила каскад с тройным акселем в короткой программе, получив солидный отрыв от соперниц, но тройной аксель и четверной сальхов в произвольной завершились падениями.

«Жаль, что у Софьи не всё получилось в произвольной. На разминке она сделала чисто четверной и аксель в три с половиной оборота. Вообще, Софья стабильно сейчас прыгает: возможно, переволновалась. Конечно, мы рассчитывали немного на другие баллы, что сделает и четверной прыжок, и тройной аксель, потому что она стабильная спортсменка.

Мы очень рады её победе. В ноябре будет четыре года, как Софья занимается в нашей академии «Ангелы Плющенко». Она едва ли не дольше всех тренируется у нас. Как говорит мой муж Евгений Плющенко: «Софа Титова — это мой проект, в который я верю с самого начала». Мы во всём помогаем ей.

Рады, что у Софьи получилась потрясающая короткая программа. Я надеялась, что сегодня мы увидим продолжение с тройным акселем и четверным сальховом, но не получилось. При этом прыжки были нормально докручены. На следующий этап Гран-при будет планка — сделать всё чисто. Я рада, что Софья единственная не побоялась потерять каскад и попыталась сделать комбинацию тройной аксель – тройной тулуп. Блестяще выполненный каскад!

Да, над произвольной Софье ещё надо работать. Однако первое место — это наша первая маленькая победа. Тренерский штаб её заслужил. За четыре года проделана огромная работа. Четыре года назад Софья пришла к нам с двойными прыжками, даже не умела делать аксель в два с половиной оборота. Поэтому сейчас можно сказать, что она — спортсмен академии «Ангелы Плющенко».

Мы гордимся Софьей, считаем её очень перспективной девочкой и спортсменкой высочайшего уровня. К концу года у неё запланировано два четверных. Надеюсь, что к сальхову прибавится ещё и четверной тулуп. Я знаю, что Софья учит и другие прыжки. Впереди у неё много задач. Мы гордимся нашими спортсменами, будем продолжать их поддерживать, болеть за них и помогать им! Софье мы очень много помогаем, у неё много спонсоров, которые в неё верят. Девочка — уникальная, красивая, у неё потрясающая крутка. Ну и, конечно же, она рисковая. Ведь кто не рискует, тот не выигрывает», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.