Милохин обнимал Медведеву, Мороз летала в искрах. Яркие фото ледового шоу

В Москве продолжаются съёмки нового сезона знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».
Известный блогер Даня Милохин рассказал, как возник вариант с его повторным появлением в шоу «Ледниковый период». Он вновь выступает в паре с серебряным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой.
«Кто был инициатором, чтобы мы снова работали вместе? Конечно же, Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем.
Строгий ли он тренер? Когда как. Когда ему нужно – он строгий. А так – спокойный, весёлый дядечка. Мы с ним даже на «ты» разговариваем.
Есть ли у нас синергия с Евгенией? Если честно – да. Я обычно не хочу приезжать на тренировку. Но потом бам – и мне хорошо, мы танцуем, нам прикольно», — сказал Милохин в эфире Первого канала.
Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 21 октября 2022
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
- 20 октября 2022
-
23:00
-
22:34
-
22:00
-
21:00
-
19:54
-
19:40
-
16:28
-
15:42
-
14:07
-
13:56
-
12:02
-
11:58
-
11:12
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
09:09
-
08:24
-
08:19
-
07:56
- 19 октября 2022
-
23:23
-
22:30
-
20:33
-
20:13
-
20:05
-
19:40