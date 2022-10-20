«Марк посопротивлялся чуть-чуть». Михайлов — о постановке короткой программы Кондратюка

Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке короткой программы для олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка под композицию What is Jazz.



«Идея была моя. Мы отталкивались от того, что хотим показаться разносторонними. У Марка была такая весёлая программа несколько лет назад, тоже короткая, под композицию Summertime, но здесь немножко другой стиль. Всё-таки Марк поменялся очень сильно, стал более взрослым и как катальщик, и по хореографии.



Идея программы в том, чтобы показать шалость, лёгкость. Когда мне попалась эта композиция, я пришёл к тому, что это самый правильный вариант. Команде она тоже очень понравилась. Марк её не сразу начал чувствовать, он посопротивлялся чуть-чуть (смеётся), потому что она хоть и шаловливая, игривая, но там нужно удерживать ритм музыки. Вначале он просил: «Блин, может быть, что-то ещё?» Но я сказал: «Нет, медленно мы здесь катать не будем». Со временем он прочувствовал эту музыку, и сейчас программа начинает приобретать тот вид, который мы и хотели изначально», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с хореографом Никитой Михайловым читайте на «Чемпионате» завтра, 21 октября, в 8:00.



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